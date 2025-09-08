Logo SportMediaset
Calcio

Italia, Locatelli all'inferno e ritorno: "Vittoria fondamentale"

08 Set 2025 - 23:12

Partita complicata per Manuel Locatelli, autore dell'autogol che ha regalato il vantaggio a Israele nella prima frazione: "È stata una partita folle, la reazione è stata importante. Male per me, ho fatto autogol e sono stato fortunato, poi la traversa e il salvataggio. Al di là di questo è importante la vittoria, abbiamo fatto 5 gol che sono da sottolineare, ma ne abbiamo presi 4 e dobbiamo analizzare. Abbiamo portato a casa una partita importante. Il mister ci aveva detto che loro erano veloci e brevilinei che potevano metterci in difficoltà, ci hanno portati in giro e dovevamo essere equilibrati. Poco attenti? Abbiamo fatto errori, loro erano spensierati e noi contratti. Dobbiamo capire perché siamo entrati così. È una vittoria fondamentale per il girone".

