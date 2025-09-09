Anche Fabregas e Hamsik agli esami del Master Uefa Pro a Coverciano

Tra gli allievi che hanno sostenuto gli esami finali del corso Uefa Pro in questi due giorni ci sono anche due attuali allenatori del nostro massimo campionato, ovvero i tecnici di Cagliari e Como, Fabio Pisacane e Cesc Fabregas. Alla prova finale sono stati presenti - tra gli altri - anche l'ex centrocampista del Napoli - e attualmente nello staff tecnico della Nazionale slovacca guidata da Calzona - Marek Hamsik; l'attuale allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini; lo 'storico' vice di Max Allegri, Marco Landucci, e gli attuali allenatori dell'Atalanta Under 23 e della Juventus Primavera, Salvatore Bocchetti e Simone Padoin.