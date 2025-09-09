Logo SportMediaset
Calcio

Anche Fabregas e Hamsik agli esami del Master Uefa Pro a Coverciano

09 Set 2025 - 20:05

Due giorni di esami orali sulle varie materie oggetto di studio e di discussione delle tesi, ovvero il lavoro che sancisce la conclusione del proprio percorso formativo da allenatore: si sono tenute tra ieri e oggi a Coverciano le prove finali del corso Uefa Pro, che rappresenta il massimo livello di formazione per un tecnico. Il cosiddetto 'Master' è infatti l'ultimo step di studio per chi voglia intraprendere la carriera da allenatore e la conseguente qualifica abilita a guidare tutte le squadre calcistiche, sia maschili che femminili, a qualsiasi livello, anche in Serie A.

In mattinata gli allievi hanno sostenuto i colloqui orali sulle singole materie (Tecnica e Tattica calcistica, Preparazione atletica, Comunicazione e Psicologia) con i vari docenti di riferimento della Scuola Allenatori, quindi nel pomeriggio, davanti alla commissione d'esame, la discussione delle tesi, relazionando il lavoro che ha suggellato il loro percorso di studi di un anno, cominciato lo scorso settembre proprio nelle aule di Coverciano.

Tra gli allievi che hanno sostenuto gli esami finali del corso Uefa Pro in questi due giorni ci sono anche due attuali allenatori del nostro massimo campionato, ovvero i tecnici di Cagliari e Como, Fabio Pisacane e Cesc Fabregas. Alla prova finale sono stati presenti - tra gli altri - anche l'ex centrocampista del Napoli - e attualmente nello staff tecnico della Nazionale slovacca guidata da Calzona - Marek Hamsik; l'attuale allenatore della Roma femminile, Luca Rossettini; lo 'storico' vice di Max Allegri, Marco Landucci, e gli attuali allenatori dell'Atalanta Under 23 e della Juventus Primavera, Salvatore Bocchetti e Simone Padoin.

Di seguito l'elenco completo di tutti coloro che hanno sostenuto gli esami finali tra ieri e oggi. Nei prossimi giorni il Settore Tecnico ufficializzerà i nuovi tecnici Uefa Pro: Andrei Agius, Alessandro Agostini, Salvatore Bocchetti, Cesc Fabregas, Giovanni Ferraro, Alessandro Gazzi, Marek Hamsik, Marco Landucci, Vincenzo Maiuri, Alberto Maresi, Davide Moro, Simone Padoin, Fabio Pisacane, Luca Rigoni e Luca Rossettini. 

