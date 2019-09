Ciro Immobile ripaga appieno la fiducia di Mancini con il gol che sblocca la gara contro la Finlandia. "Era un peso troppo grande per me non segnare con questa maglia. Sono sempre rimasto sereno in questi due anni, stasera penso di aver fatto una buona partita con i miei compagni - ha detto l'attaccante della Lazio ai microfoni di Rai Sport -. Stiamo ripartendo alla grande dopo il mancato Mondiale. La dedica? Per la mia famiglia che in questi due anni ha sofferto insieme a me".