Italia-Germania, con 'Connect Me Too' partita raccontata a tifosi disabili

"La partita Italia - Germania del 20 marzo rappresenta non solo una sfida calcistica storica, ma anche un'opportunità per ribadire il nostro impegno verso l'inclusività. Grazie al servizio di audiodescrizione'Connect Me Too', continuiamo a collaborare con la FIGC per garantire che ogni tifoso, indipendentemente dalle proprie capacità visive, possa vivere appieno l'emozione della Nazionale. È attraverso iniziative come queste che lo sport diventa un linguaggio universale, capace di unire e coinvolgere tutti senza distinzioni", dichiara Tony D'Angelo, Business Development Manager e responsabile del progetto Connect Me Too powered by CMT Translations.