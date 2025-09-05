Italia-Estonia: il pubblico in piedi per commemorare Giorgio Armani

"Genio e orgoglio italiano che ha segnato un'epoca con stile ed eleganza". Dagli altoparlanti dello stadio di Bergamo, prima di Italia-Estonia, l'omaggio a Giorgio Armani, scomparso ieri, e stilista anche delle divise della nazionale. "La sua eredità continuerà a ispirare il mondo intero - ha continuato lo speaker -. Grazie Giorgio, grazie dagli Azzurri e dalla Federazione italiana gioco calcio". Applausi scroscianti dal pubblico, di quasi 24 mila persone, che si è alzato in piedi all'unisono durante la lettura del messaggio di commemorazione. In tribuna, con il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, anche il ministro per lo sport, Andrea Abodi, e il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.