Italia: dopo Calafiori, anche Cambiaso lascia il ritiro

Anche Andrea Cambiaso è indisponibile per la gara Germania-Italia, ritorno dei Quarti di Finale di Nations League: lascia questa sera il ritiro della Nazionale. Il difensore della Juventus - rende noto la Figc - arrivato domenica scorsa nel ritiro azzurro di Appiano Gentile con un trauma alla caviglia sinistra occorsogli durante la gara di campionato disputata a Firenze, non ha recuperato completamente e proseguirà, quindi, le cure del caso presso il club di appartenenza. Nel corso dell'allenamento odierno, invece, ha svolto la sessione completa di lavoro il calciatore Mattia Zaccagni, da considerarsi dunque disponibile per la trasferta a Dortmund.