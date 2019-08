"Sono due partite trabocchetto, affrontiamo due squadre che nel ranking sono inferiori a noi, ma sono partite da affrontare con la massima umiltà. Le ragazze sono motivate, hanno voglia di dimostrare che il Mondiale non è stato un fuoco di paglia". Lo ha detto la ct della nazionale italiana Milena Bertolini in vista dei primi due impegni di qualificazione all'Europeo 2021 contro Israele e Georgia. "Non abbiamo ancora partite sulle gambe, la cosa importante sarà valutare le condizioni delle ragazze e scegliere quelle che stanno meglio - ha aggiunto a Sky - . Le ragazze sono state straordinarie, ormai non si torna indietro. Hanno emozionato e fatto apprezzare il momento. Il mio rinnovo? Fa piacere, vuole dire che la federazione ha apprezzato il lavoro di questi due anni. Dà la possibilità di continuare un percorso, quando si parla di progetti è sempre meglio pensare in termini di 4-6 anni continuando il lavoro fatto e sperando di far meglio e ripetere quello che abbiamo fatto".