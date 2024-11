ITALIA, DI LORENZO: "PER NOI È UN NUOVO INIZIO"

"Sono contento della prestazione, la cosa più importante è il risultato della squadra. Siamo partiti con questo nuovo ciclo con i ragazzi scelti dal mister e siamo veramente contenti di questo nuovo inizio". Così Giovanni Di Lorenzo commenta ai microfoni di Rai Sport la vittoria dell'Italia contro il Belgio in Nations League. L'identità è la cosa che colpisce di più di questa Italia. "Sì, è giusto. Conta di più quello che vogliamo fare noi rispetto agli avversari. Il mister ci chiede di giocare, divertirci e di non avere una posizione fissa in campo. L'interscambio non dà punti di riferimento agli avversari e in questo siamo molto bravi", ha aggiunto. Il brutto Europeo è definitivamente alle spalle. "In Germania è stata un'esperienza brutta, ma fa parte del passato. Siamo stati bravi a ripartire, si sta creando entusiasmo perché si vede una squadra unita, una famiglia e questa è la cosa più importante", ha dichiarato ancora Di Lorenzo autore anche di una grande prestazione difensiva su Lukaku. "Quando incontri questi grandi calciatori devi cercare di limitarli il più possibile e credo che ci siamo riusciti, questo gruppo vuole difendere e attaccare tutti insieme. Dobbiamo rimanere attaccati a questa cosa", ha detto il terzino azzurro. "Come dice il mister, ormai anche i difensori devono saper giocare, non ci sono più ruoli definiti. Abbiamo questa libertà anche da dietro, ci piace andare dentro perché abbiamo giocatori di qualità e di palleggio. Sono cose che proviamo in allenamento e che cerchiamo di mettere dentro la partita", ha concluso.