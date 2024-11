ITALIA, COMUZZO: "MARCATURA E DUELLI MI ESALTANO. ESEMPI BASTONI E CALAFIORI"

"Quando un bambino inizia a giocare e vede la nazionale il sogno è essere lì e carcare queste porte di Coverciano era il sogno più grande che potessi raggiungere. Il paragone con Pietro Vierchowod? Mi sento a mio agio nella marcatura e nel duello, mi esalta. Certo non voglio limitarmi solo alla marcatura ma migliorarmi anche in fase di costruzione, prendendo a esempio difensori come Bastoni e Calafiori". Così Pietro Comuzzo, 19enne difensore della Fiorentina, oggi al centro tecnico federale di Coverciano, dove per la prima volta è in ritiro con la Nazionale maggiore, in vista delle prossime due partite di Nation League che vedranno gli azzurri di Spalletti affrontare il Belgio, giovedì 14 novembre a Bruxelles, e la Francia, domenica 17 novembre a Milano.