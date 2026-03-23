Italia, buoni segnali per Gattuso da Bastoni: può farcela per l'Irlanda del Nord

23 Mar 2026 - 19:50
Alessandro Bastoni © IPA

Alessandro Bastoni © IPA

Una buona notizia per il ct Gennaro Gattuso in vista della semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord. Dopo il forfait di Federico Chiesa e le condizioni non ottimali di Gianluca Scamacca, arrivano segnali incoraggianti da Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter ha svolto lavoro di corsa insieme a un preparatore atletico a Coverciano: la caviglia fa meno male e il dolore viene considerato gestibile. Una situazione che non garantisce ancora la presenza dal primo minuto nella sfida di Bergamo, ma che riapre uno spiraglio.

Come già anticipato dallo stesso Gattuso, Bastoni è rientrato da ieri al lavoro per recuperare e i progressi odierni confermano che il percorso procede nella direzione giusta. Il difensore vuole fare il possibile per esserci in una partita chiave per il cammino della Nazionale. Intanto la seduta odierna è stata riservata ai giocatori al meglio della condizione. In campo, tra gli altri, Gatti, Buongiorno, Frattesi, Locatelli, Cambiaso, Politano, Spinazzola, Retegui e Raspadori. Domani è previsto il primo allenamento al completo, con il rientro anche degli acciaccati.

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