Italia, buoni segnali per Gattuso da Bastoni: può farcela per l'Irlanda del Nord

Come già anticipato dallo stesso Gattuso, Bastoni è rientrato da ieri al lavoro per recuperare e i progressi odierni confermano che il percorso procede nella direzione giusta. Il difensore vuole fare il possibile per esserci in una partita chiave per il cammino della Nazionale. Intanto la seduta odierna è stata riservata ai giocatori al meglio della condizione. In campo, tra gli altri, Gatti, Buongiorno, Frattesi, Locatelli, Cambiaso, Politano, Spinazzola, Retegui e Raspadori. Domani è previsto il primo allenamento al completo, con il rientro anche degli acciaccati.