Italia: Biraghi ha la febbre e lascia il ritiro, primo allenamento con Balotelli e Joao Pedro

Primo giorno di allenamento per l'Italia nello stage di tre giorni a Coverciano e il ct Roberto Mancini perde anche Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina ha lasciato il ritiro azzurro perché febbricitante: è stato sottoposto a tampone e ora aspetta l'esito del test. Per il resto del gruppo primo allenamento: quasi due ore di lavoro in cui il ct con i suoi collaboratori (fra i quali Daniele De Rossi, tornato nello staff tecnico azzurro) ha fatto svolgere esercitazioni tecnico-tattiche suddividendo i giocatori in tre gruppi.