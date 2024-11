ISRAELE VERSO MATCH CON LA FRANCIA: "NOI AL SICURO QUI A PARIGI"

La nazionale di calcio israeliana, che giovedì affronterà la Francia allo Stade de France per la Nations League, si sente "abbastanza sicura" nel suo campo di allenamento vicino a Parigi, secondo l'allenatore Ran Ben Shimon, che ha parlato in un video diffuso dalla sua federazione. Dopo gli episodi di violenza della scorsa settimana ad Amsterdam, dove i tifosi del Maccabi Tel Aviv sono stati attaccati, la partita di giovedì in Francia è considerata dalle autorità ad "alto rischio". "Ci sentiamo abbastanza sicuri qui, ci sono molte forze di sicurezza intorno a noi - ha detto Ben Shimon -. Qui stanno facendo la cosa nel modo giusto e io mi sto concentrando sulla partita. Il luogo in cui gli israeliani si trovano e si allenano è tenuto segreto e il contesto ha dissuaso i tifosi dal recarsi allo stadio in gran numero. Giovedì sera sono attese appena 20.000 persone. Domenica scorsa le autorità israeliane hanno invitato i propri tifosi a non recarsi allo Stade de France una settimana dopo le violenze di Amsterdam, legate alla guerra di Gaza. Nello stesso video, il centrocampista israeliano Ethane Azoulay conferma che i giocatori si sentono al sicuro: "La polizia sta facendo il suo lavoro e noi siamo completamente concentrati sul calcio", ha detto, rammaricandosi per l'assenza dei tifosi: "È un po' un peccato che i nostri non possano venire alla partita, ma per ora è così, e ci stiamo concentrando sul calcio".