Irlanda del Nord, parla il ct O'Neill: "Crediamoci, abbiamo poco da perdere ma sarà difficile"

Michael O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord, ha parlato a pochi giorni di distanza dalla sfida con l'Italia che mette in palio un posto nella finale play-off per raggiungere i prossimi Mondiali. "Dobbiamo credere - le parole del commissario tecnico in vista della gara di giovedì al Gewiss Stadium -. Abbiamo affrontato molte difficoltà e le abbiamo superate, noi abbiamo più da guadagnare che da perdere". E poi: "Sappiamo che sarà molto difficile vincere, dovremo sfruttare bene le occasioni che ci capiteranno".