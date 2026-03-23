Irlanda del Nord, parla il ct O'Neill: "Crediamoci, abbiamo poco da perdere ma sarà difficile"

23 Mar 2026 - 20:04

Michael O'Neill, ct dell'Irlanda del Nord, ha parlato a pochi giorni di distanza dalla sfida con l'Italia che mette in palio un posto nella finale play-off per raggiungere i prossimi Mondiali. "Dobbiamo credere - le parole del commissario tecnico in vista della gara di giovedì al Gewiss Stadium -. Abbiamo affrontato molte difficoltà e le abbiamo superate, noi abbiamo più da guadagnare che da perdere". E poi: "Sappiamo che sarà molto difficile vincere, dovremo sfruttare bene le occasioni che ci capiteranno".

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