Iran: liberi i quattro calciatori arrestati dopo la festa di Capodanno

Le autorità iraniane hanno rilasciato i 4 calciatori arrestati per aver partecipato a una festa di Capodanno alla quale erano presenti sia uomini che donne e dove si è consumato alcol. Lo riferiscono i media locali senza rivelare la loro identità. "Tutti i calciatori presenti alla festa di compleanno nella città di Damavand (vicino a Teheran, ndr) sono stati rilasciati", ha dichiarato il Club dei giovani giornalisti (YJC), un'agenzia di stampa legata alla tv di Stato, citando una fonte che non ha voluto essere identificata. Due dei calciatori appartengono all'Esteghlal FC, una delle due principali squadre iraniane, scrive l'agenzia Fars.