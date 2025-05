Inzaghi sulle parole di Conte: "Champions più casuale? Non sono d'accordo"

Antonio Conte prima dell'ultima giornata di campionato aveva dichiarato che la vittoria della Serie A premia la regolarità di una squadra che si dimostra forte nel tempo, mentre la Champions sia più legata a fattori anche casuali. Questa la risposta di Simone Inzaghi: "Ognuno ha le proprie idee, l'importante è che ci sia onestà intellettuale. Io non sono d'accordo, ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo tanto in campionato quanto in Champions e per questo entrambe le competizioni possono essere condizionate da un rigore, una squalifica o un'ultima giornata di campionato più facile rispetto ad un'altra."