Inzaghi è il Philadelphia Coach Of The Month di Dicembre 2024

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di dicembre è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Bologna, in programma mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dall’15ª alla 18ª della Serie A Enilive 2024/2025.

“Nel mese di dicembre l’Inter di Simone Inzaghi ha avuto un rendimento eccellente, in quattro partite ha collezionato altrettante vittorie con 14 reti segnate e una sola subita - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il tecnico interista si conferma ancora una volta un maestro di costanza e solidità, guidando i suoi ragazzi in una striscia di 13 risultati utili consecutivi in campionato, senza mai abbandonare la sua idea di calcio spettacolare. Il grande ritmo che l’Inter e le altre pretendenti al titolo stanno imprimendo al torneo sta rendendo anche quest’anno la lotta imprevedibile e avvincente, garantendo quella competitività che è ormai un elemento precipuo e distintivo della Serie A rispetto alle altre grandi Leghe europee”.