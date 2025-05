Simone Inzaghi ha parlato per la prima volta dopo la fine del campionato vinto dal Napoli: "Inutile negare che c'è sofferenza per aver perso lo scudetto, ma è giusto fare i complimenti al Napoli per aver vinto un campionato giocato punto a punto. Bisogna saper perder e saper vincere nel caso, purtroppo ci è mancato qualcosina in Serie A e non è giusto parlare d'altro. Non parliamo di campionato perché non voglio rischiare di sminuire il lavoro di un'altra squadra."