Bastoni: "Le finali sono il passato, torniamo coi piedi per terra. Obbligatorio fare risultato"

A livello personale, il classe '99 è tornato anche sui momenti difficili vissuti e i fischi ricevuti dopo l'episodio con Kalulu in Inter-Juve e l'espulsione in Bosnia-Italia nei playoff per il Mondiale: "Negli altri stadi nessuno mi faceva gli applausi nemmeno prima. Il tifo fa parte dello sport. Mister e società mi sono stati vicini, quel periodo non l'ho vissuto così buio, se non a livello sportivo. Non di vita perché fortunatamente non è morto nessuno e nessuno ha avuto delle malattie gravi. Grazie alle persone che ho avuto vicino sono andato avanti e il tempo mette a posto le cose".