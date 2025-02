Inter, Zielinski a parte perché indisposto: ma a Firenze ci sarà

L'Inter si è allenata questa mattina in vista del recupero di campionato di giovedì sera al Franchi contro la Fiorentina. Per la partita contro la squadra di Palladino, Inzaghi come da regolamento dovrà fare a meno di Zalewski, in quanto si tratta di una prosecuzione di un match e non di un recupero. Oggi atutti in gruppo tranne Correa e Zielinski, con il polacco che ha lavorato in palestra per una leggera sindrome influenzale anche se è previsto il suo rientro in gruppo già domani nell'allenamento di vigilia.