Steven Zhang ad Appiano Gentile dopo la vittoria convincente con cui l'Inter ha battuto il Lecce ieri a San Siro. Il presidente nerazzurro ha raggiunto il centro sportivo, come l'ad Beppe Marotta, per congratularsi con la squadra per l'ottimo debutto stagionale, salutare Antonio Conte e fare probabilmente il punto con i dirigenti sulle operazioni di mercato (lo scambio tra Dalbert e Biraghi è cosa fatta e anche Sanchez è sempre più vicino. Resta invece in stallo la situazione di Icardi)