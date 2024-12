Inter, Zanetti: "Girone competitivo, non c'è solo il River Plate"

"Siamo contenti perché avremo un girone competitivo e ci prepareremo al meglio per affrontare le tre sfide. Abbiamo una squadra molto competitiva e ci prepareremo nel miglior modo possibile. Si sta respirando tanta passione per il calcio in questo paese e sicuramente questa competizione sarà seguita da tantissimi tifosi". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, commentando il sorteggio della fase a gironi del Mondiale per Club. "Questa è la prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club e servirà a tutti per vedere come sarà il livello delle squadre, sicuramente tutti i club saranno contenti di partecipare - ha proseguito - Nel nostro girone non c'è solo il River Plate, ma anche il Monterrey e gli Urawa Red Diamonds: non c'è mai niente di scontato in queste competizioni. Sono tutte partite che devono essere giocate con attenzione, anche perché vedremo poi alla fine della stagione in che momento di forma arriveranno a giocarsi questa competizione", ha concluso.