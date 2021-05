Inter, tutti in pressing su Conte: l'incontro chiarificatore con Zhang dopo la Juve

Tutti in pressing su Antonio Conte. Tutti convinti che con lui si possa aprire un lungo ciclo vincente. Tutti certi che sia lui il vero top player dell'Inter. Uniti in una solo voce. Presidente, dirigenti, giocatori. E lui? Legge, ascolta e si gode il momento. Riflette e attende l'incontro vis-à-vis con Zhang. E, come sempre, lavora: domani la Samp, poi la Roma e finalmente la Juve. Il faccia a faccia con il presidente, si dice, potrebbe arrivare già prima della trasferta di Torino, cerchiata in rosso sull'agenda del tecnico nerazzurro: lì, infatti, potrebbe consumarsi l'ultimo atto della vendette perfetta. Proprio per questo, allora, non è da escludere (è anzi alquanto probabile) che l'incontro chiarificatore possa avvenire dopo, senza altri pensieri nella testa, ammesso e non concesso che anche il match conclusivo con l'Udinese non possa catalizzare l'attenzione di Conte. Così dunque dovrebbe essere, a meno che tutto non sia già deciso e quello in corso sia solo una mise en place a nostro uso e consumo.