Inter, tra rimonte e ripartenze si pensa già a gennaio: riecco Nandez

VERSO EMPOLI-INTER

Inzaghi intanto valuta un mini turnover: a Empoli possibile panchina per Dzeko

Oggi solo campo, niente conferenza. E domani, a Empoli, tribuna. Simone Inzaghi, squalificato dal Giudice sportivo, ha già parlato meno di quarantotto ore fa, la delusione post-Juve non è scemata, oggi ci sarebbe stato ben poco da aggiungere. C'è da lavorare, invece. Lavorare sulla tenuta fisica in primis e sulla quella psicologica poi. Un'altra rimonta subita lascia l'amaro in bocca, la fortuna poi sembra guardare altrove da diverso tempo: con Samp, Atalanta e Juve sono arrivati "solo" tre punti, con la Lazio addirittura zero. E in tutte e quattro le occasioni c'è molto da recriminare. Ma tant'è, domani l'Empoli. Occasione per un po' di turn-over? Diciamo occasione per vedere probabilmente Sanchez dal primo minuto, con un po' di riposo finalmente concesso all'imprescindibile Dzeko.

Il resto lo capiremo meglio oggi. Perisic dovrebbe rifiatare (non era al meglio quando è uscito con la Juve) lasciando il posto a Dimarco. Vecino è in ballottaggio con Calhanoglu, Ranocchia potrebbe trovare minutaggio dall'inizio, a destra non è da escludere l'impiego di Dumfries. Tornano infine tra i convocati Correa e Vidal. Detto questo e sottolineato come l'eventuale decisione di dare fiducia a Dumfries dal fischio d'inizio avrebbe un significato anche psicologico, il momento difficile del laterale olandese ha inevitabilmente riportato a galla le voci di mercato su Bereszynski e, soprattutto, Nandez. In realtà l'Inter non ha mai smesso di tenere sotto osservazione i due, in particolare il secondo. L'uruguagio piaceva e continua a piacere: in estate l'affare con il Cagliari saltò per una distanza di due milioni tra i club quando l'accordo con il calciatore era già stato trovato, a gennaio la trattativa ripartirà da quelle basi e tutto lascia pensare che questa volta andrà in porto.