Inter, Thuram: "Triplete? Giochiamo sempre per vincere"

"Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto ed è una bella cosa". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Feyenoord in Champions League. "La caviglia mi dà ancora fastidio da un mese, ancora non sono al 100% a volte mi fa ancora male", ha aggiunto. "Il Bayern è una grande squadra, ma tutte sono battibili. Vedremo come andrà", ha dichiarato ancora. Infine sul sogno Triplete. "Quando sei all'Inter giochi tutte le partite per vincere e alla fine dell'anno possono accadere cose belle", ha concluso.