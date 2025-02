Inter, Thuram: "Fallo di Pavlovic? Avete visto tutti..."

"Il Milan è cresciuto, poi si impara dalle sconfitte ed è sempre difficile giocare contro di loro". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram in conferenza stampa dopo il derby contro il Milan. "Nel primo tempo non abbiamo giocato da Inter, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto le cose giuste per pareggiare. Siamo delusi perché noi entriamo sempre in campo per vincere. Ma siamo l'Inter e non possiamo mollare", ha aggiunto. "Ho visto l'episodio con Pavlovic in tv, l'avete visto anche voi…", ha commentato a proposito del presunto fallo da rigore non fischiato da Chiffi.