INTER, SPALLETTI: "BENE I 3 PUNTI MA TROPPE OCCASIONI SBAGLIATE"

14/04/2019

"Loro volevano fare una partita importante e sono andati al massimo. Dovevamo avere la maturità per mantenere tutta la partita, non ci siamo riusciti". Cosi' Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, commenta la vittoria in casa del Frosinone. "La partita andava chiusa prima, sono arrivate occasioni troppo facili per le nostre qualita'. Non si va con la conoscenza che quella e' la palla della vittoria, e' una cosa che ci succede spesso", aggiunge. Stasera si e' visto uno dei migliori Nainggolan della stagione. "Ha fatto bene come corsa, forza fisica, presenza sulle palle buttate addosso che e' difficile perda. Oggi ha fatto il Nainggolan che conosciamo, poi ha fatto un gran gol e questo da' valore in piu'", conferma Spalletti.