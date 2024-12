Inter, senti Bastoni: "La missione è stare vicini al Napoli"

"Siamo sulla buona strada per arrivare ai livelli dell'anno scorso, avevamo perso compattezza". Così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, a margine del Gran Galà del calcio dell'assocalciatori. "Conte mollerà? No, dobbiamo essere bravi noi a restare più vicino possibile, questo gap è da tenere il più basso possibile. Poi vediamo cosa succede", ha aggiunto. Sull'obiettivo Champions. "Noi prendiamo tutte le competizioni alla stessa maniera, le partite sono tante e Inzaghi è bravo nelle rotazioni. La nostra mentalità è fare bene in tutte le competizioni", ha concluso Bastoni ai microfoni di Sky.