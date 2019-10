Inter, Sensi ancora out: rientrerà solo con il Bologna

Antonio Conte dovrà fare a meno di Stefano Sensi ancora per una settimana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui il giocatore ex Sassuolo sarà tenuto a riposo ancora per la sfida di sabato contro il Parma e di martedì a Brescia per evitare di forzare i tempi di recupero e incappare in una ricaduta dell'infortunio. Il centrocampista nerazzurro ha svolto mercoledì nuovi esami che hanno infatti consigliato cautela anche se, per lo più, il problema è in via di risoluzione. Il suo rientro, salvo ulteriori novità, dovrebbe avvenire sabato 2 novembre a Bologna. All'assenza di Sensi va aggiunta quella di Vecino che sarà al massimo disponibile per la panchina e costringe di fatto Conte a riconfermare il trio di centrocampo di Champions formato da Gagliardini, Brozovic e Barella. Per quanto riguarda i sostituti, Borja Valero a parte, si farà ricorso alla Primavera dalla quale potrebbe essere chiamato Schirò.