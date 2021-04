Inter, scudetto e Zhang in arrivo: ecco dove e quando può festeggiare il 19esimo tricolore

CONTO ALLA ROVESCIA

L'aritmetica potrebbe arrivare già il prossimo weekend: le possibili combinazioni

Dove e quando: questi gli interrogativi su uno scudetto che "al 95 percento" (citazione contiana) è nelle mani dell'Inter. Dipende a questo punto dal Milan. Se i rossoneri dovessero vincere contro la Lazio, i punti necessari per il tricolore nerazzurro, ammesso e non concesso che i cugini facciano filotto nelle 5 partite successive, sarebbero cinque (Inter p.79, Milan p.69, Atalanta punti 68). Se la squadra di Pioli dovesse invece pareggiare o perdere questa sera all'Olimpico, per festeggiare a Conte mancherebbero 4 punti (Inter p.79, Atalanta punti 68, Milan p.66/67). Detto questo il 19esimo scudetto della storia dell'Inter potrebbe arrivare già il prossimo weekend: vincendo a Crotone la capolista salirebbe infatti a quota 82, a quel punto non più superabile anche da un Milan vincente oggi ma senza i tre punti contro il Benevento, discorso valido a maggior ragione per l'Atalanta che andrà a fare visita al Sassuolo. In caso di successo per tutte e tre anche alla 34esima giornata, il discorso si sposterebbe al successivo fine settimana: a quel punto ai nerazzurri nel peggiore dei casi (vittoria del Milan contro la Juve) servirebbe un successo con la Samp, altrimenti sarebbe sufficiente un pareggio.

In buona sostanza, per celebrare lo scudetto già tra sette giorni l’Inter deve vincere contro il Crotone sabato 1° maggio, il Milan non deve ottenere più di 4 punti con Lazio (stasera) e Benevento (1° maggio) e l’Atalanta non deve andare oltre il pareggio col Sassuolo (2 maggio). Un tricolore in ogni caso molto vicino che anche la proprietà cinese si prepara a festeggiare: il ritorno del presidente Steven Zhang a Milano è infatti calendarizzato per il prossimo weekend. Il rampollo di casa Suning, al di là del rebus quarantena per chi arriva dalla Cina, vuole essere presente per celebrare un traguardo raggiunto grazie all'impegno e agli investimenti messi in campo dopo di che sarà chiamato a dare al management nerazzurro e a Conte quelle risposte sul futuro che da mesi ormai attendono. Questioni delicate, prospettive incerte, problemi pesanti che solo le vittorie di questi mesi della squadra hanno evitato esplodessero. Nessuno, da Conte a Marotta per intenderci, ha intenzioni di muoversi e salutare. Anzi, lo scudetto è inteso come il primo passo di un nuovo ciclo. Questo a patto però che la proprietà dia risposte certe e chiare sul domani.