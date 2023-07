Raduno Inter, arrivano i giocatori: bagno di folla per Onana

© Getty Images

Grande dimostrazione di coesione al primo giorno della nuova stagione dell'Inter: numerosissimi i tifosi presenti al raduno, che hanno salutato i giocatori e in particolare Andrè Onana. Il portiere è stato al centro dei cori dei supporter nerazzurri, che l'hanno pregato di rimanere e di non andare allo United. "Resta con noi, Onana resta con noi" è stato il leit motiv, come si vede nel video girato da Simone Togna.