Inter-Pink Floyd: accordo per i 50 anni di "Wish you were here" VIDEO
Secondo alcune indiscrezioni l'Inter lancerà a metà della prossima settimana un’esclusiva capsule collection in collaborazione con i Pink Floyd per celebrare il cinquantenario del leggendario album "Wish You Were Here", come annunciato dai misteriosi poster "Pffc: Ready to play" apparsi tra Milano e Londra. L'operazione di co-branding fonde il prestigio nerazzurro con il mito del Pink Floyd Football Club, la compagine amatoriale fondata da Gilmour e Waters negli anni '70.