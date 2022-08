Inter, niente Villarreal per Brozovic: affaticamento al polpaccio, Inzaghi non rischia

INTER

Il croato resta ad Appiano per precauzione in vista dell'esordio in campionato tra una settimana

© Getty Images Niente Villarreal per Marcelo Brozovic: il croato salta l'ultimo test amichevole dell'Inter (questa sera a Pescara) per precauzione, nell'ultimo allenamento di ieri ha infatti rimediato una botta al polpaccio e a una settimana dal via del campionato Simone Inzaghi ha scelto di non correre alcun rischio lasciandolo a così a Milano. Cautela estrema per una situazione - dovrebbe trattarsi infatti semplicemente di una affaticamento - che al momento non preoccupa: al posto di Brozovic staserà giocherà dunque Asllani.

Primo non rischiare, dunque. E allora niente trasferta a Pescara: Brozovic resta a casa, con un muscolo tanto delicato come il polpaccio serve sempre cautela. Certo, rispetto alla stagione scorsa quando proprio a causa dell'infortunio patito nel ritorno contrp il Liverpool Simone Inzaghi dovette rinunciare per tre settimane al croato, ora l'Inter ha in casa il suo sostituto naturale (Asllani), ma l'esordio di Lecce tra una settimana suggerisce ugualmente massima cautela. Detto questo, l'ultimo test-precampionato sarà nuovamente utile per testare la tenuta di una difesa che rivedrà Skriniar in campo dal primo minuto con De Vrij e Bastoni, mentre tra i pali si dovrebbe rivedere Handanovic dopo la titolarità di Onana contro il Lione. A centrocampo, detto della presenza del regista albanese acquistato dall'Empoli, ci saranno Barella e Calhanoglu, con Dumfries (osservato speciale anche in chiave mercato) e Dimarco sulle fasce. Per Gosens previsto comunque un minutaggio maggiore rispetto alla partita di Cesena di una settimana fa: Inzaghi si aspetta una crescita anche dal punto di vista fisico da parte del tedesco che sinora è apparso anche atleticamente sotto tono. Davanti, intoccabili, Lautaro e Lukaku. Assenti, invece, Sanchez e Pinamonti ma in questo caso, si sa, la ragione risiede esclusivamente nel mercato. Entrambi sono dichiaratamente in uscita.