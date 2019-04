INTER, NAINGGOLAN: "SCONTRO DECISIVO CON LA ROMA, MI SPIACE MA..."

14/04/2019

"Abbiamo pensato che era troppo facile ma quando ti rilassi un attimo contro squadre che mettono tanto agonismo, poi ti mettono in difficoltà. Siamo stati bravi a chiuderla". Così Radja Nainggolan commenta la vittoria dell'Inter contro il Frosinone. "Io ho sempre cercato di dare il massimo, ho avuto qualche infortunio di troppo e non sono riuscito a dare quello che volevo dare", aggiunge il belga. Nel prossimo fine settimana c'è la Roma, sua ex squadra per uno scontro diretto fondamentale in chiave Champions. "E' uno scontro diretto per loro e per noi, mi dispiace che dobbiamo giocarcela con la Roma ma il calcio è questo. Ora sono dell'Inter e devo dare il massimo per questa maglia pur avendo grande rispetto per le squadre in cui sono stato".