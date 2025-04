Henrikh Mkhitaryan ha ammesso che la condizione fisica non è delle migliori. Il centrocampista dell'Inter ha spiegato la situazione in un'intervista rilasciata a Fast Sport: ""Sono arrivato all'Inter a 33 anni, ora ne ho 36. A questa età non è facile perché la tua condizione fisica è in calo, ma sono molto grato di poter giocare ancora a questo livello. Sto dimostrando a me stesso e anche al mondo di avere le qualità per giocare a questa età".