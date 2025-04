Per la semifinale di ritrno tra Inter e Milan erano presenti a San Siro oltre 75.500 spettatori, per un incasso da 5,8 milioni di euro: si tratta del record storico per una partita della Coppa Italia. Superati i 5,5 milioni di euro fatti registrare per la finale tra Inter e Fiorentina, che si disputò allo stadio Olimpico di Roma nel 2023, mentre al terzo posto rimane la finale Inter-Juventus del 2022.