INTER, MAROTTA: "ICARDI? SPALLETTI HA AGITO PER IL BENE DELL'INTER"

31/03/2019

"Icardi? Spalletti ha agito nel migliore dei modi a tutela della societa' e nel bene dell'Inter". Cosi' Beppe Marotta, ad dell'Inter, prima della partita contro la Lazio in campionato. Il dirigente nerazzurro ha quindi risposto all'avvocato Nicoletti, consulente della famiglia Icardi, che ieri aveva detto di non essere stato avvisato della mancata convocazione dell'attaccante. "Pur rispettando la sua professionalita' non puo' pretendere di sapere prima di tutti i convocati, sarebbe fantacalcio", ha detto Marotta. Ancora sul caso Icardi, l'ad ha detto: "L'inserimento di Icardi avviene gradualmente, il compito dell'allenatore e' difficile ma bisogna riconoscergli il diritto di scegliere i giocatori da mandare in campo".