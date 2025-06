Inter, Marotta: "Con Inzaghi fine fisiologica di un ciclo"

A pochi minuti dall'esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato delle ambizioni dei nerazzurri in questa competizione: "Motivo di grande orgoglio esserci: significa essere tra i 32 migliori al mondo. Non vogliamo essere comparse in questo torneo: società, tifosi e squadra vogliono onorare la manifestazione nel migiliore dei modi. Oggi inizieremo con una partita difficile".