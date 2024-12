Inter, Marotta: "Atalanta una delle favorite per lo Scudetto"

"Siamo solo nel girone di andata e le favorite sono sempre le stesse, c'è un gruppettino di testa con Atalanta, Inter e Napoli anche se Milan e Juve sono pronte ad agganciarsi". Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta in una lunga intervista a Sky Sport per ripercorrere un 2024 che ha visto i nerazzurri protagonisti con la vittoria dello Scudetto. "Credo però che quest'anno una delle favorite sia l'Atalanta, un modello da seguire che ha dimostrato di poter vincere senza spendere tanti soldi come in Europa League", ha aggiunto.