"Non aver vinto gli scontri diretti è un dato statistico, ma quel che importa è l'approccio alla gara. Sarà un esame da superare, contro una squadra molto forte che merita la posizione e che merita di giocarsela fino in fondo per lo scudetto. Loro non sono lì per caso, ma grazie a un modello vincente negli anni". Queste le parole di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, a Dazn a margine della sfida di campionato contro l'Atalanta.