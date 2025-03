Inter, Marcus Thuram: "Penso di essere tra i top 10 attaccanti al mondo"

"I 10 migliori attaccanti al mondo? Farvi una classifica così, su due piedi, dei migliori attaccanti al mondo, è troppo difficile. Personalmente sì, sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti al mondo. Oggi, a 27 anni, sono alla terza stagione da punta centrale, sto sviluppando tante cose, sto facendo molta strada e ho la possibilità di migliorare come numero 9". Così l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram in un'intervista a 'Onze Mondial', di cui è stato pubblicato un estratto. Sul fatto di essere figlio d'arte, di Lilian Thuram, il centravanti nerazzurro ha dichiarato: "Fin da quando ero piccolo ho saputo che mio padre giocava a calcio. Anche il mio fratellino sa che suo padre gioca a calcio, che anche suo fratello gioca a calcio. Per me è motivo di orgoglio. Sono felice di essere 'il figlio di'. Potete immaginare, sono il figlio di Lilian Thuram. Mio padre era uno dei migliori difensori al mondo".