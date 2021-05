Inter, le combinazioni scudetto tra domenica 2 e sabato 8 maggio

Inter sempre più vicina al suo diciannovesimo scudetto dopo la vittoria a Crotone. I nerazzurri - a quota 82 punti - possono festeggiare matematicamente se domenica l'Atalanta non vincesse contro il Sassuolo, quindi con una sconfitta o un pareggio dei bergamaschi che a quel punto potrebbero raggiungere al massimo 81 punti alla 38.a giornata. Se la squadra di Gasperini dovesse vincere a Reggio Emilia, all'Inter basterà un pareggio sabato 8 maggio in casa contro la Sampdoria: l'Atalanta, vincendo le rimanenti quattro partite, potrebbe eguagliare gli 83 punti ma rimarrebbe seconda per gli scontri diretti sfavorevoli (1-1 a Bergamo, 1-0 a San Siro).

Getty Images