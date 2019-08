Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha convocato 23 giocatori per l'ultima sfida nell'International Champions Cup in programma domani a Londra contro il Tottenham. Assente, come previsto, Mauro Icardi. Non ci sono neanche Lautaro Martinez, rientrato da pochi giorni dalle vacanze, Vecino e Asamoah. Questa la lista completa dei convocati. Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio, Dalbert, Dimarco, Pirola. Centrocampisti: Brozovic, Sensi, Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Agoumè, Barella. Attaccanti: Politano, Perisic, Longo, Esposito, Puscas.