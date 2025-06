Inter, Lautaro Martinez: "Dumfries e Acuna? Cose che succedono"

"Voglio congratularmi con loro perché hanno fatto un grande percorso e sicuramente meritavano di più. Il River è un avversario che gioca molto bene, pressano molto alti". Dopo la vittoria che ha portato l'Inter agli ottavi del Mondiale per Club Lautaro Martinez rende onore agli avversari ai microfoni di TyC Sports: "Io vengo da lì, conosco bene il calcio sudamericano, so cosa rappresenta il River. Giocano in modo intenso, ti mettono in difficoltà, quindi bisogna saper pareggiare quell'intensità".