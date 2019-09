Inter: la Samp ora vale molto più di Barcellona e Juve

La Samp dopo Milan e Lazio e, soprattutto, prima di Barcellona e Juve. Testa a Marassi, dunque: ma come si fa a non guardare già oltre? Perché la vera insidia per l'Inter oggi è questa. Già, il sei su sei in campionato, l'en-plein, la Juve da tenere a distanza. Tutto buone ragioni. Anzi, ottime. Ma la Champions incombe e il derby d'Italia pure. La trasferta di Genova come una prova di maturità. Ulteriore. Step by step, testa bassa e pedalare. E turnover, anche. Ma dove? In quale reparto? Chi può riposare domani? E, soprattutto, come ha preparato il tecnico interista l'incrocio con Di Francesco? L'asticella, ora, si è alzata. Parola, dunque, a Conte. Per le prime risposte. Domani, invece, il campo.