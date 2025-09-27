Logo SportMediaset
Inter, l'ex presidente Massimo Moratti è tornato a casa dopo il ricovero per polmonite

Le dimissioni in mattinata dopo un mese di degenza 

27 Set 2025 - 14:56
L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è tornato a casa dopo un mese dal ricovero in terapia intensiva all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Moratti, rimasto intubato per una settimana perché faticava a respirare autonomamente, è stato dimesso in mattinata. Dopo essere stato estubato sabato 30 agosto e aver ripreso a respirare senza il supporto meccanico in considerazione di un progressivo miglioramento ma sempre sotto stretta osservazione a causa del quadro clinico complesso, il 3 settembre l'ex presidente dell'Inter è uscito dalla terapia intensiva.  Oggi l'atteso ritorno a casa per Moratti che ha tenuto in apprensione i suoi cari e tutto il popolo nerazzurro con il quale il legame non si è mai interrotto. Nel 2023 Moratti, che ha compiuto 80 anni il 16 maggio scorso, aveva subito un intervento di angioplastica al Galeazzi di Milano. Nei 18 anni di gestione dell'Inter ha vinto 16 trofei, con il fiore all'occhiello del Triplete nel 2010.

