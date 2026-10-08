Inter, l'ex Juve Luca Casassa nuovo Communications Director

08 Ott 2026 - 11:40
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Luca Casassa sarà il Communications Director di F.C. Internazionale Milano S.p.A., a diretto riporto del Presidente, Giuseppe Marotta, a partire dal prossimo 26 ottobre. Nel nuovo incarico, Luca guiderà l’intera area comunicazione del Club, coordinando in modo sinergico le componenti sport e corporate. Reduce dall’esperienza alla guida della comunicazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, una delle strutture più complesse del panorama globale, Luca porterà al Club una visione strategica e internazionale e una consolidata capacità di gestione di ecosistemi articolati. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli nella comunicazione corporate e sportiva: dalla Juventus Football Club alla Vincenzo Zucchi S.p.A., passando per un decennio da imprenditore nel settore della comunicazione integrata. Ha guidato le attività media della FIFA World Cup Qatar 2022 per BWS ed è docente nel Master “Comunicare lo Sport” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

“Siamo lieti di accogliere Luca nel leadership team nerazzurro. La sua esperienza nella gestione di eventi globali e nella costruzione di narrazioni contemporanee sarà un valore aggiunto per il Club. L’Inter continua a investire in competenze di alto profilo per rafforzare la propria reputazione e consolidare il posizionamento internazionale” ha detto Giuseppe Marotta, presidente e CEO dell'Inter.

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