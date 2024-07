Da Barella in Lamborghini fino a Darmian: l'Inter riabbraccia i suoi azzurri 

INTER

Gli ultimi a tornare ad Appiano saranno gli argentini: ecco il calendario dei rientri

© foto di Simone Togna Piano piano Simone Inzaghi sta ritrovando tutti i suoi effettivi. Quella di oggi è stata la giornata dei rientri dei cinque nazionali azzurri impegnati agli Europei. Sono così tornati ad Appiano cinque pilastri dell'Inter campione d'Italia: Nicolò Barella (arrivato alla Pinetina a bordo di una fiammante Lamborghini, come documentato dalla foto del giornalista Simone Togna), Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Davide Frattesi. Per tutti loro subito una doppia seduta insieme al resto del gruppo che sta già lavorando da sabato 13 luglio.

Il prossimo a fare ritorno ad Appiano sarà a questo punto Marko Arnautovic, atteso per venerdì 26 luglio. Settimana prossima toccherà invece a Sommer (martedì 30 luglio) e Calhanoglu (mercoledì 31 luglio), mentre sabato tre agosto sarà la volta di Pavard, Thuram, De Vrij e Dumfries. Gli ultimi a tornare saranno gli argentini Lautaro Martinez e Valentin Carboni, reduci dalla finale vinta in Coppa America: sono attesi tra il 7 e l'8 agosto, a poco più da una settimana dall'esordio in campionato sabato 17 sul campo del Genoa.