Inter, Inzaghi non rinuncia a Lautaro: il Toro carica il Monza per il primo gol in campionato

VERSO MONZA-INTER

Taremi è rientrato un po' affaticato dagli impegni con l'Iran: al fianco di Thuram ci sarà dunque l'argentino

© Getty Images Contrordine: gioca Lautaro. Stasera a Monza ci sarà il capitano a guidare l'attacco dell'Inter insieme a Thuram, così almeno secondo quanto provato ieri, alla vigilia della ripresa del campionato per i nerazzurri. Sembrava, sì sembrava, ma invece il Toro non riposa, nonostante la lunga trasferta sudamericana e il doppio impegno con City e Milan all'orizzonte. Taremi è tornato infatti un poco affaticato dagli impegni con l'Iran e la cosa ha suggerito cautela a mister Inzaghi: ha pesato più questo che non la voglia di Lautaro di sbloccarsi e ritrovare il gol, un non-problema per l'attaccante argentino. O meglio, il capitano cerca il gol e ne ha sicuramente bisogno, ma questa non è certo un'ossessione, soprattutto perché la qualità delle sue prestazioni si sta riportando gradualmente sui livelli di eccellenza a cui ci aveva abituati. Gol che certamente non manca a Thuram, già a quota quattro con le due doppiette siglate contro Genoa e Atalanta.

Il turnover in attacco, dunque, può attendere. Presumibile invece un avvicendamento in corso d'opera, con Taremi e Arnautovic chiamati a dare il loro contributo nel secondo tempo. Per il resto, invece, più o meno confermati i cambi a centrocampo e in difesa. In mezzo al campo dovrebbero "riposare" Barella e Calhanoglu, con conseguente spazio per Frattesi e Asllani: per Zielinski ancora panchina, mentre Mkhitaryan resta un riferimento inamovibile e intoccabile. Spazio anche per Dumfries al posto di Darmian, mentre in difesa sono pronti De Vrij e Carlos Augusto. Per Bastoni e Acerbi un po' di riposo prima del City e della furia Haaland.