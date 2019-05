INTER, IN 70MILA PER IL MATCH CONTRO L'EMPOLI

24/05/2019

L'Inter chiama a raccolta tutti i suoi tifosi per la sfida con l'Empoli di domenica. Si va verso i sold out a San Siro, con 65mila biglietti venduti e ancora poche disponibilità anche nel terzo anello rosso, aperto per l'occasione. Per spingere la squadra di Spalletti verso l'obiettivo Champions, 70mila clap banner saranno distribuiti in tutto lo stadio per creare il tifo delle grandi occasioni. "San Siro dovrà essere una bolgia! Tutti uniti per raggiungere insieme il nostro obiettivo" ha scritto il club su Facebook.