Inter, il tocco di Calhanoglu: "Derby scudetto? Non importa, non getto benzina sul fuoco"

Il regista turco: "Per me non cambia nulla, al mio ex club auguro il meglio"

© inter.it La prima volta non si scorda: davanti a Okoye, così "alto e grosso" come lui stesso lo ha definito, anche Hakan Calhanoglu ha provato pressione. Il pallone sul dischetto pesava molto più del solito, ma come praticamente sempre poi si è infilato in porta. Il gol del pareggio dell'Inter a Udine (31esima partita consecutiva di campionato a segno per i nerazzurri, record stagionale assoluto in Italia) è stato il decimo del regista turco, infallibile dagli undici metri: una liberazione in un match che pareva stregato chiusosi poi invece con l'apoteosi sul tap-in di Frattesi al 95esimo. Tre punti che mantengono viva la possibilità di conquistare la seconda stella nel derby con il Milan del 22 aprile: servono due vittorie nelle prossime due partite (prima dei rossoneri ci sarà il Cagliari) per conquistare lo scudetto. Stuzzicato sull'argomento, Calhanoglu ha risposto con distacco e signorilità: "Ho un ottimo rapporto con i miei ex compagni" ha chiosato. "Riguardo a quello che è successo (le parole pesanti usate contro di lui da alcuni milanisti dopo lo scudetto di due anni fa), ho sofferto in silenzio e devo dire grazie ai miei splendidi compagni e ai tifosi dell'Inter, che ci sostengono sempre".

"Non mi piace e non voglio parlare di questo, non voglio mettere benzina sul fuoco, voglio stare tranquillo. Auguro tutto il meglio sempre al Milan, ho un bel rapporto con Maldini e Massara, a loro avevo scritto per congratularmi. Il mio libretto con il Milan adesso è chiuso. Per me vincere nel derby o dopo non cambia niente, sono solo contento perché posso vincere il primo scudetto e perché vogliamo una seconda stella storica con l'Inter".